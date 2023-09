ONU : Le Maroc et l'Algérie participent à des réunions informelles concernant la Libye

Le Département d'Etat américain a indiqué que le Maroc et l'Algérie avaient participé à des consultations informelles sur le soutien au processus politique en Libye, en marge des réunions de l'Assemblée générale des Nations unies à New York.

Un communiqué fait savoir que ces consultations informelles ont connu la participation de représentants du Maroc, de l'Algérie, ainsi que d'autres pays comme l'Egypte, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Qatar, la Turquie, les Emirats arabes unis, le Royaume-Uni, les Etats-Unis. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies en Libye, Abdoulaye Bathily, a également été présent.

Selon la même source, Bathily a insisté sur le renforcement du consensus politique nécessaire au succès des élections en Libye. Les participants ont par ailleurs exprimé leur solidarité avec le peuple libyen, à la suite des inondations dévastatrices dans l'est du pays. Ils ont aussi souligné l'urgence de renforcer la coordination entre les parties libyennes et internationales pour garantir une réponse humanitaire efficace et transparente.

La secrétaire d'Etat adjointe américaine, Barbara A. Leaf a quant à elle exprimé le plein soutien des Etats-Unis aux efforts du représentant spécial et a souligné la nécessité d'un engagement international renouvelé pour faire avancer le processus politique, notamment en ce qui concerne la finalisation du projet de loi électorale et le soutien des efforts du représentant spécial pour rassembler les principales parties prenantes libyennes.