Sahara : Face à l’attrait pour les études à Cuba, le Polisario a réduit les départs des jeunes

Considéré comme l’un des plus grands soutiens internationaux du Front Polisario, Cuba a été parmi les premiers pays à appuyer le mouvement séparatiste, dès la proclamation de ce dernier. La revue américaine Atlas Obscura a récemment évoqué l’influence de La Havane sur les camps de Tindouf, soulignant que ce processus passait notamment par la diffusion de contenus médiatiques à dimension propagandiste, des rencontres sportives aux références politiques.

Le magazine ajoute que les symboles de Che Guevara ont été largement véhiculés «dans les camp de réfugiés d’Es-Semara, tandis qu’à quelques kilomètres de là, des enfants ont étudié à l’école Simón Bolívar, sous la supervision d’enseignants cubains». «Le Polisario, soutenu et protégé par l’Algérie, a bénéficié la sympathie de Castro dans sa lutte» contre le Maroc, ajoute la même source. Au fil des décennies, «Cuba a envoyé des armes, des médecins et des enseignants dans les camps de réfugiés, alors que des milliers de jeunes sahraouis partaient étudier là-bas».

Aujourd’hui encore, des professeurs et des médecins cubains vivent et travaillent dans les camps, selon Atlas Obscura. Les liens sont tellement forts qu’à la mort de Castro en 2016, le Front Polisario a décrété trois jours de deuil. Le même magazine souligne que «selon une étude publiée en 2015, environ 800 enfants sahraouis sont partis à Cuba chaque année entre 1980 et 1999». «Le grand intérêt porté aux études en médecine dans le pays a facilité la migration du personnel médical hispanophone vers l’Espagne», a indiqué Elena Fidian Qasmiyeh, professeure d’études sur les migrations et les réfugiés au University College de Londres.

Afin de limiter le déclin de la population qui en a découlé dans les camps de Tindouf, ajoute le magazine, les dirigeants du Polisario ont progressivement réduit ce mouvement migratoire. Entre 2000 et 2002, le nombre d’enfants partant chaque année pour Cuba est passé à 200. «Désormais, seulement 10 élèves du secondaire vont chaque année à Cuba pour rejoindre l’université», indique la source.