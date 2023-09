Mondial 2030 : La candidature tripartite, un «projet solide et ambitieux» selon Pedro Sánchez

La candidature conjointe du Portugal, de l’Espagne et du Maroc pour organiser le Mondial 2030 e football constitue un «projet solide et ambitieux», a souligné le président du gouvernement espagnol par intérim, Pedro Sánchez. «L’Espagne travaille avec le Portugal et le Maroc sur une candidature solide pour la Coupe du Monde 2030», a-t-il affirmé sur ses réseaux sociaux, à l’issue d’une réunion, mardi à New York, avec le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino.

Cette candidature constitue un projet ambitieux qui transmet des valeurs positives, a relevé le responsable espagnol. «Nous travaillons avec une idée claire : le football est un sport de portée mondiale qui peut transmettre des valeurs sociales positives», a-t-il assuré. La Commission tripartite Espagne-Maroc-Portugal de candidature pour l’organisation de la Coupe du monde 2030 a tenu, le week-end dernier, sa première réunion à Madrid.

La prochaine réunion de travail aura lieu le 4 octobre prochain à Rabat, en présence des présidents des trois Fédérations.