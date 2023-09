Le Maroc distingué par les Nations unies pour l'innovation technologique et l'intégrité

Appuyé par l'UNODC et Microsoft, le hackathon Coding4Integrity tenu la semaine dernière à Doha a connu la participation des équipes de futurs ingénieurs issues de 17 pays. L'occasion a été de «saisir le potentiel et l'énergie des jeunes codeurs pour innover et développer des solutions technologiques anti-corruption». Cette rencontre a mobilisé un réseau de partenaires mondiaux, des secteurs public et privé, pour une expérience complète aux jeunes qui verront leurs projets technologiques concrétisés et adoptés par les parties prenantes, a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

L'équipe de l'Université Al Akhawayn, qui représente le Maroc, a brillé lors de ce concours mondial, en décrochant la deuxième place. «Représenter le Maroc dans une compétition de cette envergure est un honneur et une responsabilité», déclare Hamza El Alaoui, l'un des membres de l'équipe.

Le projet de l'équipe d'Al Akhawayn pour combattre la tricherie dans les examens en ligne a ainsi permis de mettre en lumière le potentiel technologique du pays sur la scène mondiale. «C'est une reconnaissance qui dépasse les frontières et qui met en valeur le Maroc comme acteur clé dans l'innovation technologique», ajoute Mehdi Alami Idrissi, membre de l'équipe.

«Ce succès est une preuve éclatante du talent, de l'ingéniosité et de l'engagement de nos étudiants pour avoir un impact positif sur les sociétés et faire la différence dans le monde. L'équipe AUI a porté haut et fort les couleurs du Maroc et notre Université en est très fière», souligne pour sa part le président de l'Université Al Akhawayn, Dr. Amine Bensaid.

L'équipe d'AUI a été récompensée d'un prix de 27 500 $. Elle a également une opportunité d'intégrer le Microsoft Startup Garage. «Ce n'est qu'un début. Notre ambition est de faire du Maroc un leader dans la tech éthique» conclut Mohammad Zentari.