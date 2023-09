Séisme : La Fondation Mohammed VI de l’éducation-formation mobilise son centre de santé mobile

La Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation mobilise son premier Centre de diagnostic mobile pour fournir des soins médicaux aux populations sinistrées dans la zone d’Aoulouz, près de Taroudant.

Ce «Azyr Santé Mobile» est fraîchement acquis par la Fondation pour proposer un programme itinérant de dépistage des maladies chroniques et de médecine préventive dans le cadre de la mise en œuvre de son plan décennal 2018-2028, qui accorde une importance cruciale à l’accès aux soins au profit des familles de l’éducation-formation

Il contient trois remorques médicalisées et des tentes destinées au triage et à l’attente. Il inclut également des salles de consultation en médecine de famille, en cardiologie, en endocrinologie, en ophtalmologie, en gynécologie obstétrique, en pédiatrie ainsi qu’un laboratoire et une unité de radiologie.

Un staff médical intégrant plus de 20 infirmiers et médecins devra assurer, à partir du mercredi 20 septembre, des consultations générales et spécialisées en ophtalmologie, en gynécologie obstétrique ainsi que des explorations biologiques et radiologiques.

A partir du lundi 25 septembre, l’offre de soins sera étoffée par des consultations en cardiologie et en pédiatrie et ce, au service des populations locales de la zone Aoulouz.