FRS vend sa filiale FRS Iberia Maroc au Danois DFDS

La compagnie maritime internationale FRS a annoncé se séparer de sa filiale FRS Iberia/Maroc. Ainsi, «les liaisons maritimes entre l’Espagne et le Maroc (via le détroit de Gibraltar) seront désormais exploitées par la compagnie maritime danoise DFDS», selon un communiqué du transporteur maritime. A cet effet, le nouvel acquéreur continuera l’exploitation du service de ferry dans cette région, avec les employés locaux. Directeur général de FRS Iberia Maroc, Ronny Moriana Glindemann a souligné que cette intégration représentait «une excellente plateforme pour le développement futur des services aux passagers et au fret».

En effet, DFDS compte une flotte de plus de 75 navires modernes et une infrastructure de liaisons mondiales dans plus de 20 pays. Avec une équipe de 12 300 salariés et un chiffre d’affaires annuel de 3,6 milliards d’euros, le groupe serait un soutien conséquent pour la croissance de FRS Iberia Maroc, a ajouté la même source.

Créée en 2000, FRS Iberia/Maroc est la seule compagnie maritime exploitant tous les ports du détroit de Gibraltar. Elle utilise cinq catamarans rapides, deux ferrys classiques et un ferry RoRo. Son activité a connu un succès en deux décennies, au point où quelque 1,9 million de passagers et 370 000 véhicules sont attendus sur toute l’année 2023, selon les prévisions.