De fortes averses orageuses avec grêle locale et des rafales de vent sont attendues ce mardi dans plusieurs provinces du Maroc, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes averses orageuses oscillant entre 20 et 30 millimètres, accompagnées de la grêle locale et de rafales de vent concerneront, ce mardi de 14h00 à 22h00, Jerrada, Figuig, Taourirt et Boulemane, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau orange.