FMI - Banque mondiale : Kristalina Georgieva salue le maintien des réunions annuelles

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a assuré que les institutions financières internationales seraient un appui pour le Maroc, après le séisme qui a frappé le pays le 8 septembre, faisant près de 3 000 morts. Dans une interview exclusive à la MAP, où elle a confirmé, lundi, le maintien des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Marrakech, elle a prôné la solidarité avec le royaume, ainsi que les Etats confrontés à des chocs.

La directrice générale de l’institution financière, qui prend part à la 78e session de l’Assemblée générale de l’ONU, a, par ailleurs, exprimé, au nom du FMI et de la Banque mondiale, ses remerciements aux autorités et peuple marocains, pour l’attention portée à ces réunions annuelles.

Ce rendez-vous rassemblera près de 14 000 délégués issus de 190 pays membres de ces deux institutions internationales, dont les dirigeants du secteur public (banques centrales, ministères des finances et du développement, parlementaires) et du secteur privé, ainsi que des représentants d’organisations de la société civile et des experts issus des milieux universitaires. C’est la première fois en 50 ans que ces assemblées se tiennent en Afrique.

Selon le FMI, le Maroc sera un carrefour pour discuter des enjeux mondiaux à un moment où la coopération est plus vitale que jamais, en mettant l’accent sur les défis ainsi que sur les opportunités notamment en Afrique et au Moyen-Orient.