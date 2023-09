Séisme au Maroc : Arrestation à Fès pour détournement d’aides

Quatre personnes ont été interpellées dans la ville de Fès, pour leurs liens présumés avec une bande criminelle impliquée dans le détournement d’aides humanitaires en nature destinées aux victimes du séisme survenus le 8 septembre dernier au Maroc et ayant fait près de 3 000 morts.

Les éléments de la brigade régionale de la police judiciaire de Fès ont procédé à cette arrestation, lundi, après avoir ouvert vendredi 15 septembre une enquête, suite au signalement du vol d’un lot de dons entreposés dans un camion, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Les mis en examen ont volé des couvertures et des vêtements.

Les investigations menées ont permis l’identification des mis en cause et l’arrestation de quatre d’entre-eux, âgés de 30 à 45 ans et ayant de multiples antécédents judiciaires pour crimes d’atteinte aux personnes et aux biens. Les perquisitions ont permis de récupérer l’ensemble des objets volés.

Par ailleurs, les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête.