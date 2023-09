Palestine : Le Maroc condamne les incursions persistantes dans la Mosquée Al Aqsa

Le Maroc, dont le roi Mohammed VI préside le Comité Al-Qods, condamne la persistance des incursions par certains extrémistes dans la Mosquée Al Aqsa, indique une source au ministère des Affaires étrangères. Ces actes d’escalade sont de nature à saper les efforts d’apaisement dans les territoires palestiniens occupés, estime la même source.

A ce titre, le Maroc souligne la nécessité de mettre un terme à tous les agissements unilatéraux et formes d’escalade dans les territoires palestiniens occupés, et de préserver le statut juridique et historique de la Ville Sainte et de sa Mosquée Al Aqsa.

Il considère que l’approche du dialogue et des négociations est la seule voie pour parvenir à une solution globale et durable à la cause palestinienne, sur la base des résolutions de la légitimité internationale et du principe de la solution à deux Etats convenu par la communauté internationale, conclut la même source.