Séisme au Maroc : Le FMI et la Banque mondiale maintiennent les réunions annuelles

Le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale ont confirmé le maintien de leurs réunions annuelles au Maroc, du 9 au 15 octobre prochain à Marrakech, malgré le séisme survenu le 8 septembre dans le royaume et ayant fait près de 3 000 morts. La décision a été prise par les hauts responsables des deux instances, après consultation de la partie marocaine et examen de la situation actuelle, d’autant que le tremblement de terre a impacté les provinces de la région hôte. Situé à Ighil dans Al Haouz, l’épicentre du tremblement de terre se trouve à 72 kilomètres de la cité ocre.

Rapportée ce lundi par l’agence de presse Reuters, cette résolution n’a encore été commentée officiellement ni par les deux institutions financières, ni par le Maroc. Vendredi dernier, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré dans un entretien que la décision serait prise après étude de la capacité du pays à accueillir la rencontre, dans un contexte où les autorités nationales s’attellent à la gestion des effets du sinistre.

Dans ce sens, Kristalina Georgieva a affirmé que les autorités marocaines étaient «pleinement engagées dans ces réunions», ajoutant que le chef du gouvernement Aziz Akhannouch avait plutôt fait part de préoccupations concernant l’effet «assez dévastateur» pour le secteur hôtelier, en cas de non maintien de l’évènement.

Par la même occasion, la responsable a souligné avoir convenu de trouver «des moyens pour simplifier les réunions, si elles se déroulent à Marrakech, en réduisant éventuellement la durée et le nombre de participants».