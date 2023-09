Séisme au Maroc : Les élèves de la commune d’Amizmiz reprennent les chemins de l’école

Ce lundi, les élèves de la commune d’Amizmiz (province d’Al Haouz) ont repris leurs études dans de bonnes conditions, à l’instar des autres régions touchées par le séisme ayant secoué plusieurs provinces du Maroc, le 8 septembre, faisant près de 3 000 morts et plus de 5 000 blessés. Animés d’une ferme volonté d’entamer l’année scolaire avec une grande détermination à surmonter les séquelles de cette catastrophe naturelle, les apprenants se sont rendus dès les premières heures de la journée devant les tentes installées par les Forces armées royales à proximité du lycée collégial Al Farabi à Amizmiz, en attendant la mise en place d’écoles mobiles.

Dans l’optique de permettre aux élèves de poursuivre leurs études dans des conditions optimales, il a été procédé à l’installation au niveau de la province d’Al Haouz de 150 tentes dotées de l’ensemble des équipements éducatifs et de formation nécessaires ainsi que de plaques solaires. Pour le directeur du lycée collégial Al Farabi d’Amizmiz, Hassan Gounaine, les staffs pédagogique et administratif sont mobilisés pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions et assurer une bonne reprise des cours. «Certes, il y a plusieurs contraintes liées au séisme. Toutefois, nous sommes déterminés, en coordination avec tous les intervenants, à relever tous les défis, à reprendre le cours normal de la vie et à rétablir la confiance des élèves et de leurs parents», a-t-il dit dans une déclaration à la MAP.

Après l’entonnement de l’hymne national et la lecture de la Fatiha pour le repos de l’âme des victimes du séisme, les apprenants ont rejoint leurs classes dans une atmosphère d’enthousiasme et d’espoir que cette nouvelle année scolaire soit pleine de succès. Approchés par la MAP, plusieurs élèves ont fait part de leur joie de retrouver les bancs de l’école mais aussi de revoir leurs amis, leurs anciens et nouveaux enseignants. Ils ont également exprimé leur profonde gratitude au roi Mohammed VI pour la haute sollicitude dont il les entoure, tout en se réjouissant des efforts et des moyens logistiques déployés dans ce sens afin de leur permettre de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions.

Le ministère de l’Education nationale s’attèle à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l’enseignement à la suite de ce séisme, conformément aux instructions royales, dans le cadre de la mobilisation du gouvernement pour faire face aux répercussions de cette tragédie et dans le but de rétablir au plus vite les services publics liés à l’éducation des élèves.