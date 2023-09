Séisme : L’Association des régions du Maroc (ARM) fait don d’un milliard de dirhams

L’Association des régions du Maroc (ARM) a apporté une contribution financière d’un milliard de dirhams (1 MMDH) provenant du Fonds de solidarité interrégional, en faveur du Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le pays, vendredi 8 septembre 2023, faisant près de 3 000 morts. Cette initiative a été annoncée, ce lundi, dans le cadre de la mobilisation nationale en solidarité avec les sinistrés du séisme, à l’issue d’une réunion d’urgence tenue jeudi dernier par l’ARM, en présence des président(e)s des conseils régionaux.

Cette réunion a d’ailleurs été consacrée à l’examen de la situation actuelle et à l’évaluation de l’opération de soutien financier et matériel de la part des conseils régionaux, afin d’étudier les éventuelles mesures à prendre pour contribuer à l’effort de solidarité de manière efficiente, a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi. «Au début de cette réunion, les président(e)s ont réaffirmé leur soutien et leur engagement envers les mesures annoncées dans les deux communiqués royaux, notamment l’ouverture d’un compte spécial et l’activation du programme d’urgence pour le relogement des sinistrés, ainsi que la prise en charge des catégories les plus affectées par le séisme d’Al Haouz», a fait savoir la même source.

Dans ce sens, «les conseils régionaux ont rapidement organisé plusieurs réunions de coordination et de concertation dès le début de la catastrophe, afin de fournir une assistance matérielle et de consacrer une contribution financière à prélever sur les budgets des conseils régionau», a ajouté le communiqué, soulignant que «les membres des conseils régionaux ont également contribué par l’équivalent d’un mois d’indemnisation au fonds spécial».

Au terme de la réunion, un hommage a par ailleurs été rendu aux présidents des régions sinistrées (Marrakech-Safi, Souss-Massa, Drâa-Tafilal et Béni Mellal-Khénifra) «pour leur engagement total dans les opérations de secours et de solidarité, ainsi que pour les efforts exceptionnels et opérationnels sur le terrain en faveur des personnes touchées, afin de répondre rapidement aux conséquences de cette catastrophe naturelle d’ampleur».

Par la même occasion, les présidents des régions ont «salué le grand esprit patriotique et la grande mobilisation des Marocaines et Marocains à l’échelle nationale et internationale, pour leur soutien et leur solidarité avec les victimes de ce drame».