Maroc - Espagne : L’OPE 2023 enregistre un record historique de passage des véhicules

L’Opération traversée du détroit (OPE) qui s’est tenue du 15 juin au 15 septembre s’est terminée en enregistrant un trafic total historique de 775 366 véhicules, soit 11,5% de plus qu’en 2022 et un taux supérieur à celui enregistré en 2019. Il s’agit en effet du chiffre le plus élevé atteint dans une OPE depuis le lancement de ce processus, il y a 30 ans. De même, un total de 3 219 534 passagers a été enregistré cette année, soit 10,6% de plus qu’en 2022. Il s’agit là également du plus grand mouvement de personnes entre deux continents sur trois mois.

Citées Cadena SER, la Direction générale de la protection civile et des urgences du ministère de l’Intérieur en Espagne a par ailleurs coordonné un total de 11 084 rotations de navires (11,9% de plus qu’en 2023), sans incident. Concernant le trafic de véhicules dans les différents ports, Algésiras a constitué le point de transit du plus grand nombre, avec un total de 239 321 (71%), soit 4,5% de plus qu’en 2022.

Le port d’Almería, avec 17,7% du total des passages, a enregistré 270 521 passagers, soit 12,7% de plus que l’année dernière. Plus de 34 navires ont opéré dans les neuf ports désignés pour cette OPE, et qui comprennent Alicante, Ceuta, Málaga, Melilla, Motril, Tarifa et Valence.