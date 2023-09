Melilla : Juan José Imbroda plaide pour une alternative économique

Le président local de la commune de Melilla, Juan José Imbroda, a insisté sur la nécessité de doter la ville de sa propre alternative économique, face à la fermeture de la frontière avec le Maroc, depuis cinq ans maintenant. Dans son discours institutionnel pour la Journée Melilla, cité par EFE, il a avancé que le voisin du sud «n’applique le régime de voyage qu’à ceux qui passent vers l’Espagne à la frontière terrestre», mais pas l’inverse. Selon lui, cette attitude «humilie» les commerçants et les hommes d’affaires de l’enclave.

Imbroda a ainsi débuté son discours par des mots de «solidarité et de soutien au peuple marocain» à la suite du séisme du 8 septembre, ayant fait près de 3 000 morts. Par ailleurs, il a désapprouvé l’attitude du Maroc à la frontière avec Mélilla. Dans son discours, il a souligné que la ville «ne peut plus être à l’abri des vents changeants du sud», reprenant ainsi des propos tenus initialement en 2018. «Les faits m’ont malheureusement donné raison», a déclaré Imbroda, en lançant un appel à l’Union européenne pour intervenir auprès du Maroc et obtenir la réouverture des douanes commerciales.

Imbroda a axé son discours aussi sur la recherche de nouvelles options pour le développement économique de la ville, via un «plus grand renforcement» du statut ou de la couverture constitutionnelle à Melilla.