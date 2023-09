Séisme au Maroc : Le Roi remercie les équipes de secours espagnole, britannique, qatarie, et emiratie

Le Roi Mohammed VI a adressé des messages de remerciements et de gratitude aux chefs des équipes de secours espagnole, britannique, qatarie et émiratie, qui ont participé aux efforts de sauvetage, suite au séisme ayant frappé la région d’Al Haouz.

Les remerciements du souverain sont destinés au lieutenant-colonel Juan Saldana, chef du contingent de l’Unité militaire de secours d’Espagne ; au commandant Khalid Abdellah Al Hamidi, chef de l'équipe internationale qatarie de secours ; à Russell Gauden, coordinateur national de l'équipe internationale de recherche et de secours du Royaume-Uni ; et au général Ali Al Moutaouaa, chef de l’équipe de recherche et de secours des Emirats arabes unis.

Pour faire face au séisme d’Al Haouz, le Maroc a accepté les offres d’aides d’Espagne, du Royaume-Uni, du Qatar et des Emirats arabes unis.