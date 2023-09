Coupe Davis : Le Maroc s’incline face à l’Inde

Après la défaite 4 à 1 par la formation indienne, la sélection nationale de tennis va jouer le Play-off du Groupe ll mondial. L’équipe nationale marocaine de Tennis s’est inclinée, dimanche, face à son homologue indienne (4-1), au terme du 5ème et dernier match comptant pour le groupe II (Monde) de la Coupe Davis, disputé sur les courts du Mini Stadium à Lucknow, dans l’Etat d’Uttar Pradesh (nord). Lors d’un dernier simple sans enjeu, Walid Ahouda (1077è ATP) a été battu par Singh Digvijay Pratap (544è ATP) sur le score de 6-1, 5-7 (10-6). Plus tôt dans la journée, Nagal Sumit (156è ATP) s’est imposé en deux sets (6-3, 6-3) face à Yassine Dlimi (557è ATP).

Dans la troisième rencontre de cette deuxième journée, le duo marocain composé de Benchetrit Elliot et Yassine Alami Laaroussi s’est incliné 6-2, 6-1 face au tandem Rohan Bopana/Bhambri Yuki, classés respectivement numéro 7 et 65 mondiaux en double. L’Inde a ainsi décroché son ticket pour le Play-offs du Groupe mondial I, prévus en février 2024. La sélection nationale va jouer, quant à elle, le Play-off du Groupe ll mondial. Lors de la première journée, Samedi, les deux équipes étaient à égalité (1-1) après la défaite d’Adam Moundir face à Nagal Sumit et la victoire de Yassine Dlimi aux dépens de Sasikumar Mukund.