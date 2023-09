Séisme au Maroc : Gad Elmaleh appelle à la solidarité plutôt que d’«être érigé en héros»

L’humoriste, réalisateur, producteur et acteur Gad Elmaleh a été invité, samedi 16 septembre au plateau de l’émission C l’hebdo sur France 5, pour intervenir sur la mobilisation aux côtés du Maroc, à la suite du séisme survenu la semaine dernière et ayant fait près de 3 000 morts. Par la même occasion, l’artiste a rappelé l’organisation, le 2 octobre prochain, du Show Solidarité Maroc au Dôme de Paris/Palais des Sports. A son initiative, il partagera la scène avec Redouane Bougheraba et Roman Frayssinet. L’intégralité des recettes seront injectées au Fonds 126 pour l’aide urgente aux victimes.

Interpellé sur le séisme, le natif de Casablanca a rappelé que «les personnes les plus touchées sont celles qui sont dans des endroits éloignés du centre-ville de Marrakech, donc des populations qui sont fragiles, qui sont dans une grande détresse». Dans ce sens, il a confié ressentir le drame avec une émotion «palpable dans (sa )chair, dans (son) sang», insistant que «l’heure est à la mobilisation». En réponse aux polémiques médiatiques sur les suites non données par le Maroc aux propositions d’aide formulées par Paris, Gad Elmaleh a insisté que «chacun fait comme il peut, comme il veut et comme il l’entend».

«C’est important de dire ça en France aujourd’hui, où on croit qu’on peut donner des leçons à tout un pays. Je crois que chacun sait faire, chacun a une histoire, une tradition. Il faut laisser chacun gérer comme il peut, comme il le souhaite, comme il le sent, tant qu’on est concerné, tant qu’on est dans cette immédiateté, dans cette urgence. Ça, c’est le plus important.»

Louant l’élan de soutien spontané qui s’est exprimé partout après le séisme, l’humoriste rappelle qu’«il y a des milliers de gens qui le font tous les jours au Maroc, qui sont des anonymes». «Je les salue et je suis très fier en tout cas de l’élan de solidarité des Marocains», a-t-il affirmé. «On devrait s’inspirer de la solidarité marocaine, plutôt que de donner des leçons sur comment vivre (…) Je crois que l’heure n’est pas au débat et j’entends beaucoup de commentaires sur comment le Maroc, le gouvernement marocain, sa majesté le roi devraient se comporter… On n’est pas là-dedans. C’est de l’orgueil, c’est de l’égo, ça n’a pas d’intérêt», a encore insisté l’artiste.

«Le Maroc m’a appris –ce sont là mes valeurs– que quand on aide, ce n’est pas pour se faire remercier, ce n’est pas pour être érigé en héros. Quand on aide, c’est parce qu’on tend la main», a poursuivi l’artiste. En réponse à une question de la chroniqueuse Natacha Polony sur «les relations tendues entre la France et le Maroc», laissant entendre que l’invité porterait les deux nationalités, Gad Elmaleh souligne par ailleurs ne pas être Franco-marocain. «Je suis immigré en France et je suis Marocain. Et j’aime la France profondément, comme un immigré aime la France, comme beaucoup d’immigrés aiment la France et la respectent», a-t-il souligné.

Gad Elmaleh conclut par un plaidoyer pour dépasser les considérations politiques, lorsqu’il s’agit de solidarité. «Je ne suis pas diplomate, je ne suis pas tiraillé du tout. J’ai une mission qui est d’aider mon pays. Le reste ne me regarde pas. J’ai mis en opposition le fait de recevoir des leçons à la grande solidarité du peuple marocain. J’entends les politiques français parler d’union nationale, de cohésion nationale et de vivre-ensemble… inspirez-vous de ce qui se passe au Maroc comme unité, comme cohésion, comme solidarité organique qui est dans l’ADN de la culture marocaine, qui n’est pas feinte, qui n’est pas une posture», a-t-il déclaré.