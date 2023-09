Séisme au Maroc : Les élèves de collège et de lycée transférés vers des internats à Marrakech

Les élèves inscrits dans les établissements scolaires les plus impactés par le séisme de la semaine dernière au Maroc, ayant fait près de 3 000 morts, ont été transférés, ce dimanche, vers des internats à Marrakech. Selon la Direction provinciale de l’Education nationale à Al Haouz, cette opération concerne 789 élèves du lycée collégial de Ouirgane, admis au lycée qualifiant Mohammed V, 385 élèves du lycée qualifiant de Tinmel au lycée qualifiant Ben Youssef, alors que 347 élèves du lycée collégial d’Ighil seront intégrés à l’Institut Cadi Ayyad de l’enseignement originel.

Ces élèves seront encadrés par des professeurs et cadres pédagogiques et administratifs, ainsi que par des spécialistes en assistance sociale et accompagnement psychologique. Au total, cette initiative concerne à l’échelle provinciale, quelque 6 000 élèves inscrits dans 6 établissements scolaires situés dans les communes les plus touchées par le séisme : Talat’N’Yacoub, Ighil, Ouirgane, Anougal et Azgour, ajoute-t-on de même source.

Cette initiative, destinée à permettre aux bénéficiaires de poursuivre leurs études dans d’excellentes conditions, a été supervisée par des responsables de la Direction provinciale de l’Education nationale, les autorités locales, la Gendarmerie royale et les Forces auxiliaires en concertation avec les parents, familles et proches des élèves. Elle s’inscrit dans le cadre des instructions royales pour l’accompagnement et la prise en charge des personnes touchées ainsi que dans le cadre des efforts de l’ensemble des intervenants pour garantir à cette catégorie sociale le droit à l’éducation et à la formation, notamment en ces circonstances exceptionnelles.

Dans une déclaration à la MAP, Ahmed Mida, inspecteur pédagogique de l’enseignement secondaire qualifiant, a indiqué que la Direction provinciale d’Al Haouz, en coordination avec l’Académie régionale de l’éducation de la formation (AREF) de Marrakech-Safi, veille, en application des instructions royales, à l’accompagnement et le suivi des élèves issus des régions touchées par le séisme.

Un comité, a-t-il précisé, a été mis en place pour assurer le transfert des élèves depuis les zones sinistrées vers les établissements d’enseignement à Marrakech où ils vont être hébergés, pris en charge et bénéficier du soutien psychologique. «Nous sommes tous mobilisés pour assurer le transfert des élèves dans le but d’assurer la continuité de la saison scolaire dans les zones touchées par le séisme», a pour sa part relevé le président de l’Association des parents et tuteurs des élèves de Ouirgane, Omar Azdou.

Parallèlement à cette initiative, il a été procédé à la mise en place au niveau de la province d’Al Haouz de 150 tentes dotées de l’ensemble des équipements éducatifs et de formation nécessaires ainsi que de plaques solaires, pour les élèves du primaire.