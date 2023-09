Football : L’Olympique de Marseille solidaire avec le Maroc et la Libye

Ce dimanche face à Toulouse, les joueurs de l’Olympique de Marseille (OM) porteront un maillot avec les drapeaux du Maroc et de la Libye, en hommage aux victimes du séisme et des inondations. Avant l’ouverture de ce match prévu à 16h (GMT+1), une minute de silence sera aussi observée, comme cela a été le cas durant les autres rencontres de Ligue 1 et Ligue 2 ce week-end. RMC Sport rapporte que ces maillots collectors seront ensuite mis en vente aux enchères.

Cette initiative se veut un gest de solidarité, de la part d’un club qui compte d’ailleurs deux internationaux marocains, à savoir Azzedine Ounahi et Amine Harit. L’ancien milieu d’Angers devrait être titulaire lors de ce match.