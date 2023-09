Sahara : De Mistura devant le Conseil de sécurité, le 16 octobre

L’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental informera, le 16 octobre, les membres du Conseil de sécurité sur ses consultations avec les représentants de toutes les parties concernées par ce dossier. Une annonce faite par le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, lors de son point de presse du vendredi 15 septembre.

Staffan de Mistura a débuté sa dernière tournée dans la région par une visite à Laayoune et Dakhla, le 4 septembre. L’émissaire onusien a fait une escale à Rabat où il a eu des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. De Mistura a rencontré ensuite, le 11 septembre à New York, le chef du Polisario, Brahim Ghali. Il a été reçu, mercredi à Alger, par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. L’Italo-Sudéois a conclu son périple dans la région par une réunion, jeudi soir à Nouakchott, avec le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Depuis l’adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 2654, le 27 octobre 2022, De Mistura avait invité à des consultations bilatérales informelles avec lui, fin mars, les représentants à New York du Maroc, du Polisario, de l'Algérie et de la Mauritanie, ainsi que les membres du Groupe des amis du Sahara occidental, à savoir la France, la Russie, l'Espagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Il a eu également des réunions avec quelques diplomates étrangers, notamment la n°2 de la diplomatie des Etats-Unis, Wendy Sherman et le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares.