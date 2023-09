Une députée interpelle Nasser Bourita sur le discours de Macron au «peuple marocain»

La députée Fatima Tamni, de la Fédération de gauche démocratique (FGD), a adressé une question écrite au ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, portant sur le discours du président français adressé directement au «peuple marocain».

La parlementaire a interrogé le chef de la diplomatie sur «les mesures qu'il compte prendre face à ce traitement irresponsable». Elle a voulu savoir «si l'Etat marocain restera silencieux face à cette arrogance et à la vision colonialiste française envers le Maroc et l'Afrique».

Mme Tamni a noté que «lorsque le président français s'est adressé aux Marocains avec l'intention d'offrir son aide, il n'a fait qu'exprimer la nature arrogante de l'Etat français dans ses relations avec le peuple marocain et ses institutions étatiques. Au lieu d'orienter et de reconsidérer les politiques publiques françaises et de communiquer avec le peuple français, il (Macron, ndlr) a préféré destiner son discours au peuple marocain, en violation totale du principe de la souveraineté dont jouit l'Etat marocain».

La députée de la FGD a qualifié le discours d’Emmanuel Macron d’«attaque claire et flagrante contre toutes les normes de la diplomatie, ainsi que contre la Charte des Nations unies, qui insiste dans son article 78 sur la souveraineté des Etats».

Le président français a choisi de s’adresser «directement aux Marocaines et Marocains» le jour même du déplacement du roi Mohammed VI à Marrakech pour se rendre au chevet des victimes du séisme d’Al Haouz.