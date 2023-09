Séisme au Maroc : L’USAID mobilise 1 million de dollars à l’action d’urgence

L’Agence américaine pour le développement international (USAID) a annoncé mettre à la disposition du Maroc jusqu’à 1 million de dollars d’aide initiale pour soutenir les populations des zones les plus touchées par le séisme, survenu la semaine dernière et ayant fait près de 3 000 morts. Ce financement contribuera à renforcer les actions des organisations sur le terrain en termes d’acheminement de denrées alimentaires d’urgence, de prestations de santé, de mise en place d’abris, ainsi que la prise en charge psychosociales en appui à la réponse du Maroc.

Dans ce sens, les Etats-Unis partagent aussi leur expertise technique directement avec le gouvernement marocain pour renforcer l’action d’urgence en cours, fait savoir une déclaration de presse. Par ailleurs, l’USAID ainsi être prête à «fournir un soutien supplémentaire si l’exécutif marocain en exprime la demande». «A la suite du tremblement de terre et de ses répliques, nous avons constaté un courage et une compassion extraordinaires de la part des gens qui ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour offrir leur aide. Les voisins se sont rassemblés pour apporter de la nourriture et de l’eau aux familles qui ont perdu leurs maisons. Les premiers intervenants ont passé des heures à rechercher les personnes toujours coincées. Les citoyens ont fait la queue pour donner du sang», souligne l’agence.

L’USAID salue ainsi «l’élan de générosité» des différents intervenants dans les efforts de soutien. «Nous encourageons les dons en espèces à des organisations connues sur le terrain qui travaillent en étroite collaboration avec les communautés touchées et savent ce dont les gens ont le plus besoin», insiste l’instance.