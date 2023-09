Séisme au Maroc : Boeing fait un don de 300 000 dollars en soutien aux rescapés

A travers son programme caritatif Boeing Charitable Trust, Boeing a annoncé, ce vendredi, un don de 300 000 dollars (près de 3 millions de dirhams) pour soutenir les initiatives de secours et d’assistance aux victimes du séisme, survenu la semaine dernière au Maroc et ayant fait près de 3 000 victimes. Par ailleurs, le constructeur aéronautique et aérospatial américain s’est engagé à verser un dollar pour chaque dollar donné par ses employés, «afin d’accroître la portée de l’assistance apportée» à la population sinistrée, a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

«Face à la dévastation provoquée par ce tremblement de terre, nous exprimons notre profonde sympathie aux Marocains qui traversent des épreuves inimaginables», a déclaré Ziad Ojakli, vice-président exécutif de Boeing en charge des opérations gouvernementales. «Aux quatre coins du monde, les employés de Boeing s’engagent à aider le peuple du Maroc. Nous sommes prêts à collaborer avec des partenaires locaux pour apporter une aide significative vers la guérison, la reconstruction et le renouveau», a-t-il ajouté.

Selon le communiqué, la somme versée est répartie en deux enveloppes. La première, de 150 000 dollars, bénéficie à la Croix-Rouge américaine, en partenariat avec la Croix-Rouge internationale et le Croissant-Rouge, pour fournir «abris, denrées alimentaires, services médicaux et soutien psychologique, en plus de kits d’hygiène, de produits de première nécessité et d’informations sur le bien-être». La seconde, de 150 000 dollars également, sera allouée à CARE International «pour la fourniture d’eau, de nourriture et d’assistance médicale d’urgence aux survivants». «Grâce au généreux soutien apporté par Boeing, le réseau international de la Croix-Rouge est en mesure d’aider les populations touchées par le séisme qui a frappé le Maroc», a déclaré Anne McKeough, responsable du développement de l’American Red Cross.

Boing indique que ces initiatives s’inscrivent dans le cadre de ses engagements «en faveur des communautés au sein desquelles vivent et travaillent les employés du Groupe». En effet, le constructeur est présent au Maroc depuis plus de 50 ans. Sur les dix dernières années, le géant américain a mobilisé près d’un million de dollars à des actions caritatives dans le royaume.