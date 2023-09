Séisme au Maroc : «Les secouristes espagnols resteront aussi longtemps que nécessaire»

La ministre espagnole de la Défense espagnole, Margarita Robles, s’est félicitée de la mobilisation d’hélicoptères des Forces armées royales (FAR) du Maroc pour le transport des secouristes espagnols vers les zones difficiles d’accès, à la suite du séisme survenu la semaine dernière dans la région de Marrakech-Safi et ayant fait près de 3 000 morts, ainsi que de la collaboration des autorités marocaines avec l’équipe espagnole en vue d’apporter le soutien nécessaire aux populations sinistrées. «Les secouristes espagnols resteront au Maroc aussi longtemps que cela soit nécessaire», a-t-elle souligné, notant que les équipes de recherche venues d’Espagne sont également ravies de l’hospitalité et du soutien de la population locale.

S’exprimant à l’occasi on d’une visite, jeudi, à une base militaire à Guadalajara (Centre de l’Espagne), la ministre a également salué le soutien logistique apporté par les FAR aux secouristes espagnols pour qu’ils puissent accomplir leur mission dans les meilleures conditions.

Quelques heures après leur arrivée au Maroc, les secouristes s’étaient dits impressionnés par le professionnalisme des équipes marocaines et leurs efforts en matière de secours, d’évacuation et de prise en charge des blessés suite au séisme.

Au lendemain du début de l’acheminement des aides étrangères vers le Maroc, les équipes arrivées dans les zones sinistrées ont été mobilisées par l’Espagne, le Qatar, le Royaume-Uni et les Emirats arabes unis, «en étroite collaboration» avec leurs homologues marocaines.