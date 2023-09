Séisme au Maroc : Toutes les routes coupées sont désormais accessibles

Le ministère de l'Equipement et de l'eau a annoncé que toutes les routes coupées à cause du séisme, survenu la semaine dernière au Maroc, ont été rouvertes. La dernière étape de cet ouvrage a été effectuée jeudi, avec le rétablissement normal de la circulation sur le tronçon reliant Ighil et Arki sur la route provinciale n°2036.

Par ailleurs, le département a fait savoir que ses équipes d'intervention ont ouvert plusieurs routes non classées, pour faciliter l'accès aux zones sinistrées les plus isolées.