FIFA : Yassine Bounou nominé parmi les meilleurs gardiens de but

La Fédération internationale de football association (FIFA) a dévoilé la liste des nominés pour le prix du meilleur gardien de but en 2023, incluant l'international marocain Yassine Bounou (Al Hilal). La liste retient aussi Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City), Andre Onana (Manchester United) et Ter Stegen (Barcelone).

La FIFA a ouvert les votes pour que les fans puissent choisir les gagnants des catégories meilleur joueur, meilleure joueuse, meilleur entraîneur masculin, meilleur entraîneur féminin, meilleur gardien de but, meilleure gardienne de but et le prix des supporters.

#TheBest FIFA Men's Goalkeeper Nominees! ??



?? Marc-Andre ter Stegen — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 14, 2023

Yassine Bounou figure aussi parmi les nominés pour le Prix Yachine dans le cadre du Ballon d'or.