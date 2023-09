Futsal : Le Maroc bat l’Argentine en match amical

La sélection marocaine de futsal a disposé de son homologue argentine sur le score de 7 buts à 0, jeudi soir au Complexe Mohammed VI de football à Salé, en match amical. Dans les circonstances actuelles du séisme survenu dans le royaume la semaine dernière, faisant près de 3 000 morts, cette rencontre a été placée sous le signe de la solidarité. En ouverture du match, les joueurs ont ainsi affiché un message en hommage aux victimes du sinistre.

Après le lancement du match, Otmane Boumezou a ouvert la marque pour les Lions de l'Atlas, avant que Anas El Ayyane n’alourdisse le score. Ismail Amazal, Soufiane El Mesrar et Idriss Raiss El Fenni ont inscrit, ensuite, les troisième, quatrième et cinquième réalisations des nationaux. Le sixième but des marocains a été signé Sofiane Charraoui suivi d’un septième but par le portier Abdelkrim Anbia.

Les deux sélections se retrouveront à nouveau, samedi prochain, pour un second match amical, toujours au complexe Mohammed VI de football (19h00).

Cette double confrontation amicale fait partie du programme de préparation des hommes de Hicham Dguig aux prochaines échéances.