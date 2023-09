Séisme au Maroc : La Croix-Rouge allemande annule un acheminement des aides

Prévu ce jeudi 14 septembre, un acheminement de biens et de secours au Maroc par la Croix-Rouge allemande (DRK) a été annulé, en raison «de nouvelles réglementations et prescriptions». Dans le contexte du séisme ayant frappé le royaume, vendredi, faisant près de 3 000 morts, l’organisation a indiqué que ce changement serait dû à des aspects sur lesquels ni elle ni ses partenaires de la fédération de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au Maroc n’auraient une influence.

Sur ses réseaux sociaux, la DRK a publié une mise à jour sur cette mission en annonçant l’annulation, mais sans plus de détails. «Nous regrettons profondément ces développements, d’autant que les personnes sur place ont besoin d’une aide urgente après le grave tremblement de terre», a écrit l’instance. «La livraison de biens humanitaires en accord avec notre partenaire sur place est essentielle pour la mission humanitaire et pour les gens sur place», a ajouté la même source, assurant par ailleurs travailler «d’arrache-pied» pour rattraper ce retard.

Dans un communiqué, le ministère de l’Intérieur au Maroc a souligné, dimanche dernier, que les interventions auprès des populations sinistrées obéissaient à «une approche conforme aux standards internationaux», considérant que «la non-coordination dans de telles situations pourrait être contreproductive».