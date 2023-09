Séisme au Maroc : Trois ONG proposent une plateforme d’information aux donateurs belges

Trois associations belges présentes au Maroc ont indiqué s’être associées pour proposer une plateforme d’accompagnement aux donateurs de Belgique, désireux de soutenir les victimes du séisme survenu vendredi dernier et ayant fait près de 3 000 morts. Cette initiative est portée par le Cercle des lauréats de Belgique (CLB), L’amicale des Belges et les Belges d’Agadir, «afin de répondre efficacement aux nombreuses demandes d’aide», indique un communiqué parvenu à Yabiladi. L’idée de la plateforme est ainsi d’aiguiller, assister et informer au mieux les donateurs, mais non pas de recevoir des dons en nature ou argent.

Dans ce sens, cette plateforme envisage de fournir des «réponses aux demandes d’informations, aux sollicitations et aux questions des donateurs belges». «Nous pourrons, également, les mettre en relation avec des associations marocaines, locales ou nationales, et les organismes de tutelle concernés», a ajouté la même source.

Les initiateurs soulignent, par ailleurs, que «les autorités marocaines veillent à une coordination optimale de l’acheminement des aides», mais que les différentes démarches de solidarité exprimées jusque-là gagneraient à «se poursuivre dans le temps, tellement les dégâts humains et matériels sont innombrables».

Dans le cadre de cette initiative, une adresse mail monitorée par les membres du collectif a été mise à la disposition des donateurs concernés : [email protected]