Séisme au Maroc : Des espoirs sur le maintien des réunions du FMI et de la Banque mondiale

Le gouvernement marocain souhaite maintenir les réunions annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, prévues en octobre prochain à Marrakech, malgré le séisme qui a touché le pays, vendredi, en faisant près de 3 000 morts. Citant deux sources informées ayant requis l’anonymat, l’agence de presse Reuters a rapporté que «du point de vue des autorités marocaines, les réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale se dérouleront comme prévu : du 9 au 15 octobre 2023, sans changement pour l’instant».

L’agence de presse a par ailleurs indiqué que le FMI et la Banque mondiale ont décliné tout commentaire sur la position du Maroc concernant ces réunions. En retour, les deux instances ont fait référence à une déclaration conjointe signée le week-end dernier avec l’Inde, la France, l’Union européenne et l’Union africaine, en marge du Sommet du G20 tenu à New Delhi.

En clôture des travaux de ces deux jours, la déclaration a exprimé son appui au Maroc, tout en faisant part d’une «volonté» de soutenir le pays «de la meilleure manière possible», notamment en répondant aux besoins financiers urgents et à court terme, ainsi que le défi de la reconstruction.