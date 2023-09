Séisme au Maroc : Aucun barrage d’eau n’a été endommagé (ministère)

Le ministère de l’Equipement et de l’eau a affirmé, ce jeudi, que les barrages de la région de Marrakech-Safi n’avaient pas été endommagés par le séisme, survenu vendredi dernier au Maroc et ayant fait presque 3 000 morts. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, le département indique réagir à de fausses informations au sujet de supposés «dégâts» ayant résulté du sinistre.

«Suite à la diffusion de certaines informations sur les réseaux sociaux concernant les dommages causés à certains barrages de la région d’Al-Haouz après le séisme qui a frappé notre pays le 8 septembre 2023, en particulier les barrages de Lala Takerkoust, Yaacoub El Mansour et Abou El Abbas Sebti, le ministère de l’Equipement et de l’eau tient à informer tous les citoyens que ces informations sont fausses, que les barrages mentionnés sont dans un état satisfaisant et fonctionnet normalement», indique le communiqué.

La même source souligne que l’ensemble des barrages du Maroc, en exploitation ou en cours de construction, sont particulièrement surveillés par le ministère de l’Equipement dans le contexte du séisme. «Il a été constaté que ces structures hydrauliques n’ont subi aucun dommage en raison du séisme», ajoute-t-on.

Par ailleurs, le ministère affirme que «le suivi de l’état de tous les barrages du pays se poursuit en permanence par la cellule dédiée, au niveau central de la direction générale de l’ingénierie hydraulique, ainsi que par des équipes techniques relevant des agences des bassins hydrauliques, soutenues par des experts des bureaux d’études».

Dans ce sens, le département insiste sur le fait qu’«aucun dysfonctionnement n’a été enregistré au niveau d’aucun barrage sur le territoire national».