Séisme au Maroc : La Nouvelle-Zélande fournit un appui financier au Croissant-Rouge

La Nouvelle-Zélande apportera un soutien au Maroc bénéficiant aux personnes touchées par le tremblement de terre de la semaine dernière, a annoncé ce jeudi la ministre des Affaires étrangères Nanaia Mahuta. Cette aide sera fournie sous forme de contribution financière à hauteur d’un milliard de dollars à la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), pour «les appuyer dans leur réponse aux besoins humanitaires», a déclaré Nanaia Mahuta.

«La FICR travaille avec le Croissant-Rouge marocain pour fournir des articles de première nécessité, tels que les denrées, des tentes et des couvertures, et pour fournir une assistance médicale vitale, un soutien psychologique et une protection à ceux qui en ont le plus besoin», a indiqué un communiqué de la diplomatie.

Dans ce contexte, Nanaia Mahuta a souligné que la Nouvelle-Zélande était «profondément attristée par les pertes en vies humaines et les ravages causés par ce tremblement de terre» ayant fait presque 3 000 morts. «Nos pensées vont aux communautés touchées», a-t-elle déclaré. Dans le même sens, le pays a affirmé être disposé à examiner toute demande de soutien au gouvernement marocain.

La veille, la diplomatie australienne a fait savoir également que son soutien financier au Maroc serait fourni à travers des organisations locales, notamment la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, pour apporter une aide vitale immédiate, dont des abris d’urgence, des premiers secours, une protection et un soutien psychologique aux sinistrés.