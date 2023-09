Séisme d’Al Haouz : L’Espagne écarte toute visite ministérielle au Maroc

Après le séisme d’Al Haouz, le gouvernement espagnol écarte, pour l’heure, d’éventuels déplacements de solidarité de ses ministres ou de Pedro de Sanchez au Maroc, ont confié des sources au ministère espagnol des Affaires étrangères à El Confidencial Digital.

«C’est le pays qui a subi une catastrophe naturelle qui décide de convier ou non un représentant étranger et non l'inverse. Le chef du gouvernement ou un ministre ne peuvent pas se rendre au Maroc de leurs propres initiatives. Et pour le moment, il n’y a aucune invitation» de la part de Rabat, expliquent les mêmes sources.

L’exécutif espagnol affirme que, pour l’heure, le plus urgent est d’«aider par tous les moyens possibles le Maroc».

Pour rappel, le Maroc a accepté les offres d’aides de l’Espagne, du Royaume-Uni, du Qatar et des Emirats arabes unis.