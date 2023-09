Séisme au Maroc : Plusieurs entreprises offrent des fond financiers et matériels

Au lendemain du séisme ayant frappé le Maroc, vendredi dernier, faisant près de 3 000 morts et plus de 5 000 blessés, des entreprises nationales ont lancé des initiatives de solidarité pour contribuer à l’effort national de soutien aux victimes sinistrées. Entre dons en nature et participation au fonds spécial de gestion des effets du tremblement de terre, des groupes ont également encouragé leurs salariés à adhérer à des initiatives volontaires, notamment en faisant don de leur sang.

Dans le cadre du même élan, plusieurs institutions ont précédemment annoncé avoir entrepris des démarches d’entraide, notamment le pôle de la Direction générale de la Sûreté nationale et de la Direction générale de la Surveillance du Territoire (DGSN-DGST), le corps diplomatique le Parlement avec ses deux Chambres, le Conseil de la concurrence, marocain à l’étranger, l’Administration des Douanes et impôts indirects (ADII), la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), la Haute autorité pour la communication audiovisuelle (HACA), la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), mais aussi la Société nationale des autoroutes du maroc, entre autres.

Des entreprises privées font don et mobilisent leurs salariés

Des entreprises ont pris des initiatives dans le même sens, notamment Lesieur Cristal, qui a annoncé avoir lancé un plan de soutien et de solidarité dédié aux populations touchées par le séisme, en plus d’actions citoyennes «destinées à soulager les communautés impactées». Ainsi, la firme a offert aux familles sinistrées 100 000 litres d’huile de table Oléor en bidons de 5 litres, ainsi que 100 000 pièces de savon El Kef; un don valorisé à 2 millions de dirhams (MDH). «Afin de garantir la distribution efficace de ces précieuses ressources, Lesieur Cristal travaille en étroite collaboration avec les autorités locales, coordonnant de manière stratégique la logistique déployée au niveau des zones sinistrées», indique un communiqué.

Outre ces dons en nature, Lesieur Cristal a par ailleurs versé 3 MDH au Fonds de solidarité nationale, qui «permettra notamment de soutenir les efforts de reconstruction et d’aide d’urgence». Prônant la mobilisation citoyenne, l’entreprise encourage également ses salariés à participer à la campagne du don de sang. Aussi, les membres du personnel collectent «des vêtements, des couvertures, des denrées alimentaires et d’autres fournitures essentielles pour aider les familles impactées». Par ailleurs, un soutien spécial pour travailleurs dont les familles ont été touchées par le séisme a été proposé, à travers «un accompagnement psychologique et financier», a ajouté la même source.

Au lendemain du sinistre, Marjane a annoncé, pour sa part, qu’aucun bénéfice ne s’effectuerait sur les ventes liées à l’aide aux populations impactées, de manière à ce que ce prélèvement soit reversé au Fonds de solidarité séisme. Le groupe a par ailleurs indiqué avoir «contribué en nature et de manière directe dès le lendemain» du drame, à travers un «don aux autorités locales de tout le stock de tentes du groupe (1 200)», pouvant abriter 4 000 personnes.

Parallèlement, la holding a préparé et remis des kits d’urgence, assemblés dans son entrepôt central de Casablanca et acheminés jusqu’aux provinces concernées. Ces packs incluent «90 000 kits de denrées alimentaires prêtes à la consommation, 23 000 kits de produits de première nécessité et 15 000 couvertures», a fait savoir un communiqué. Marjane a indiqué également avoir mis en place de canaux de collecte de dons à travers ses magasins, hypermarchés et supermarchés, ainsi que sa plateforme digitale ouverte aux citoyens du pays et de l’étranger.

Une coordination pour acheminer les aides

De leur côté, les équipes de Decathlon Maroc ont affirmé leur mobilisation pour collecter, préparer et acheminer des aides urgentes aux provinces touchées. Les premiers secours consistent en des tentes et du matériel mis à la disposition des autorités compétentes, tout en se coordonnant également avec les autorités locales afin de mettre en œuvre d’autres initiatives.

Le Groupe Label’Vie, propriétaire des enseignes Carrefour et Atacadao, a annoncé quant à lui un don de 30 MDH, dont 25 millions sont alloués au Fonds de gestion des effets du séisme et 5 millions équivalent à 500 tonnes de donations de produits alimentaires et non alimentaires.

Pour sa part, le groupe spécialisé en production et de distribution d’énergie Derhem Holding a annoncé sa contribution à hauteur de 20 MDH au Fonds spécial pour la gestion des effets du séisme au Maroc, dans le cadre de l’élan de solidarité où «les entreprises jouent un rôle primordial».