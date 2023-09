Maroc : La FMEJ contribue au Fonds spécial de gestion des effets du séisme

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) a annoncé sa contribution au Fonds spécial de gestion des effets du séisme au Maroc à hauteur de 600 000 dirhams. Annoncée par le bureau exécutif de l’organisation professionnelle, cette démarche intervient quelques jours après que le royaume a été frappé par un tremblement de terre ayant fait au moins 2 900 morts et au moins 5 000 blessés.

Dans un communiqué, la structure a également annoncé, ce mercredi, que ses membres et toutes les entreprises de presse écrite et électronique, nationales et régionales représentées s’impliquaient fortement dans diverses campagnes de dons et apportent, dans la mesure du possible, des contributions financières personnelles. Elle appelle l’ensemble du corps journalistique national à mener les mêmes initiatives, en fonction des capacités de chaque support.

Par la même occasion, la FMEJ a renouvelé son appel aux composantes professionnelles du pays à «intensifier leur contribution et leur implication dans la réussite des diverses initiatives pour soutenir les habitants des zones sinistrées, afin d’incarner les valeurs de cohésion et de solidarité populaire, tout en participant efficacement à sensibiliser nos populations à la réussite des démarches d’assistance».