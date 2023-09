Séisme au Maroc : «Je suis fier de mes compatriotes», affirme Walid Regragui

Le sélectionneur national Walid Regragui a affirmé, mardi soir à Lens, avoir retrouvé l’équipe nationale ayant atteint les demies-finales du Mondial 2022. Le coach a salué, lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre amicale Maroc - Burkina Faso (1-0) «l’attitude» des Lions de l’Atlas, mettant en avant des certitudes concernant le Onze national qui progresse, fort de son système de jeu.

«Les joueurs voulaient vraiment gagner ce match, on a mis beaucoup d’intensité, on a aussi laissé beaucoup d’espaces et eu beaucoup d’opportunités pour tuer le match, les joueurs n’ont pas pu mettre un deuxième but pour se libérer», a-t-il expliqué. Il s’est dit «très content» de la prestation de l’équipe avec des joueurs qui ont été concentrés et qui ont pu offrir de la joie au peuple marocain, après le séisme qui a frappé le pays vendredi dernier, faisant plus de 2 900 morts. Selon l’entraîneur des Lions de l’Atlas, cette rencontre amicale n’était pas facile à préparer, mais il fallait jouer pour montrer que le «Maroc savait se relever, regarder de l’avant».

«On a été bien accompagné par le public qui a répondu présent, on voulait faire plaisir à notre public et notre peuple, on savait que beaucoup de monde allait regarder le match, ils avaient besoin d’un peu de sourires. La vie continue, je suis fier de mon peuple, car quand on est en difficulté, on s’est regroupé et chacun y va de son aide», a affirmé Regragui. Il a souligné que les messages de soutien qui sont venus d’un peu partout de par le monde prouvent que «le peuple marocain est reconnu à sa juste valeur, un peuple humble qui travaille et qui a de bonnes valeurs et quand on est touché, on se bat pour se relever».

«Je suis fier de mes compatriotes, on a vu qu’il y a un élan de solidarité, et quand on est en difficulté, on est là, on s’entraide, c’est un moment très difficile pour le pays, mais comme toujours, on va savoir se relever, on s’est toujours relevé, on va continuer à travailler, comme on l’a fait aujourd’hui sur le terrain pour que le Maroc retrouve une vie normale et surtout on va essayer de faire le maximum pour soutenir les familles des défunts et les blessés», a-t-il dit.

La sélection nationale marocaine de football s’est imposée par 1 but à 0 face au Burkina Faso, en match amical disputé, mardi soir au Stade Bollaert Delelis à Lens, en France. Avant le coup d’envoi de cette rencontre, les joueurs des deux sélections ont posé pour une photo avec un message de solidarité avec les victimes du séisme. Une minute de silence a été observée en hommage aux sinistrés, tandis que les joueurs des équipes, les arbitres ainsi que les staff techniques ont porté des brassards noirs.