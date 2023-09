Sahara : Après sa rencontre avec le chef du Polisario, De Mistura a regagné l’Europe

L’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unis pour le Sahara occidental ne prévoit pas, pour l’heure, de continuer sa tournée dans la région. «Staffan de Mistura a regagné l’Europe. Je n’ai rien d’autre à ajouter», a précisé, hier soir à New York, le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric lors d’un point de presse.

De Mistura a assisté, lundi 11 septembre à New York, aux entretiens entre le chef du Polisario, Brahim Ghali, et Antonio Guterres. Une semaine plutôt, l’Italo-Suédois s’est rendu, pour la première fois depuis la prise de ses fonctions, le 1er novembre 2021, à Laâyoune et Dakhla. De Mistura a conclu sa visite au Maroc par une rencontre, le 8 septembre à Rabat, avec le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

L’émissaire onusien devra présenter, en octobre prochain, un briefing devant les membres du Conseil de sécurité, consacré à la situation au Sahara occidental. Un acte qui précède l’adoption d’une nouvelle résolution des Quinze, prorogeant le mandat de la MINURSO pour une année supplémentaire.