L’ASEAN disposée à soutenir la gestion des effets du séisme au Maroc

Les ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) ont exprimé, ce mercredi, leur disposition à appuyer le Maroc dans la gestion des effets du séisme, survenu vendredi dernier et ayant fait plus de 2 900 morts. Dans une déclaration des dix pays membres, l’ASEAN a par ailleurs exprimé ses condoléances au gouvernement et au peuple marocain, en particulier aux familles des victimes.

Dans ce contexte, la déclaration indique que l’ASEAN affirme sa solidarité en ces temps difficiles, tout en étant prête à apporter son aide aux efforts de secours. «L’ASEAN est convaincue que le Royaume du Maroc saura surmonter et se remettre rapidement des conséquences de cette catastrophe naturelle», ajoute la même source.

Ce mercredi également, le ministre australien du Développement international et du Pacifique Pat Conroy, ainsi que le ministre adjoint des Affaires étrangères, Tim Watts, ont annoncé que le gouvernement de leur pays mobilisait 1 million de dollars d’aide humanitaire d’urgence aux personnes touchées par le séisme.

Ces fonds seront fournis à travers des organisations locales, notamment la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, pour apporter une aide vitale immédiate, incluant des abris d’urgence, des premiers secours, une protection et un soutien psychologique aux sinistrés.

Composée de dix pays, l’ASEAN a été initiée par l’Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande et les Philippines en 1967. Elle a ensuite été rejointe par le Brunei (1984), le Vietnam (1995), le Laos et Myanmar (1997) et le Cambodge (1999).