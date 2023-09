Séisme au Maroc : L’Australie mobilise une aide immédiate

Le ministre australien du Développement international et du Pacifique Pat Conroy, ainsi que le ministre adjoint des Affaires étrangères, Tim Watts, ont annoncé que le gouvernement de leur pays mobilisait 1 million de dollars d’aide humanitaire d’urgence aux personnes touchées par le séisme survenu au Maroc, vendredi dernier, faisant plus de 2 900 morts et plus de 5 000 blessés.

Dans une note publiée ce mercredi, la diplomatie australienne a fait savoir que ces fonds seraient fournis à travers des organisations locales, notamment la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, pour apporter une aide vitale immédiate, notamment des abris d’urgence, des premiers secours, une protection et un soutien psychologique aux sinistrés. La déclaration a par ailleurs fait part des condoléances de l’Australie au Maroc et aux familles qui ont perdu des proches dans ce drame, ainsi qu’à celles et ceux dont la vie et les moyens de subsistance ont été affectés.

«La résilience, la détermination et la conviction du peuple marocain que j’ai vu lors de ma visite en décembre 2022 ont été visibles au monde au lendemain de cette tragédie», a affirmé Tim Watts, ajoutant que les pensées de son pays «vont aux victimes, à leurs proches et aux secouristes qui travaillent dur pour sauver autant de vies que possible».

Par la même occasion, la ministre des Affaires étrangères Penny Wong a déclaré que «les Australiens ont été profondément émus par les pertes humaines et les dégâts matériels au Maroc». «L’aide d’urgence du gouvernement australien permettra de fournir des fournitures essentielles à ceux qui en ont le plus besoin. Nos pensées vont à toutes les personnes touchées, y compris à la communauté australo-marocaine», a-t-elle souligné.

Pour sa part, le ministre Pat Conroy a affirmé que son pays était «solidaires du peuple marocain en cette période», assurant que «l’Australie est prête à réagir davantage à mesure que l’impact de cette catastrophe devient plus clair».