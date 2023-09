Le roi Mohammed VI à Marrakech au chevet des victimes du séisme

Le roi Mohammed VI est arrivé, ce mardi après-midi, dans la ville de Marrakech, après que la région a été gravement impactée par le séisme survenu vendredi dernier, ayant fait plus de 2 900 morts et plus de 5 000 blessés. Après l’atterrissage de l’avion royal, le souverain s’est dirigé vers le Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de la ville, pour se rendre au chevet des victimes. Il devrait visiter d’autres structures de secours qui ont été mises en place ces derniers jours.

A la suite du séisme, le roi Mohammed VI a donné ses instructions, samedi, pour que soit décrété un deuil national de trois jours. En hommage aux âmes des défunts, une prière de l’absent a été observée dans l’ensensmble des mosquées du pays.