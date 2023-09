Séisme au Maroc : La Fondation Mohammed V pour la solidarité ouvre un dépôt central à Marrakech

La Fondation Mohammed V pour la solidarité a mis en place un dépôt central pour la collecte des aides destinées aux victimes du séisme d’Al Haouz, survenu vendredi dernier et ayant fait au moins 2 900 morts, à l’instar des structures similaires créées par la Fondation dans d’autres régions du Maroc. Des équipes de travail représentant les différents partenaires de la Fondation s’emploient, tout au long de la journée, à recevoir, trier et préparer les cargaisons d’aides en nature destinées aux régions affectées, y compris celles fournies par les citoyens et les acteurs de la société civile de l’ensemble des régions du Maroc.

La création de ce nouveau dépôt intervient dans le cadre des efforts d’accompagnement et de soutien déployés par la Fondation Mohammed V pour la solidarité au profit des populations des villages touchés, en application des hautes instructions du roi Mohammed VI. Immédiatement après le séisme, la Fondation a, en effet, mobilisé ses différentes composantes pour assurer l’acheminement et la distribution des aides, notamment celles en nature, dans de bonnes conditions et avec célérité et efficacité pour répondre aux besoins. «Les aides sont acheminées depuis les entrepôts centraux vers les entrepôts locaux», a expliqué Souad Boulouiz, cheffe de projets à la Fondation Mohammed V pour la solidarité, faisant état de la création de deux dépôts au niveau de la région de Marrakech-Safi, précisément à Tahanaout et Chichaoua, d’où ces aides sont acheminées directement vers les douars touchés.

La distribution de ces aides se fait par voie terrestre pour les douars accessibles, ou grâce à l’intervention efficace et urgente des Forces armées royales (FAR) et de la Gendarmerie royale au moyen d’hélicoptères qui font parvenir ces aides aux populations tout au long de la journée, a-t-elle poursuivi, dans une déclaration à la MAP.

Saluant hautement le grand élan de solidarité des différentes composantes de la société marocaine envers les victimes du séisme, Boulouiz a souligné que la Fondation œuvre sans relâche, en étroite coordination et en partenariat avec les services du ministère de l’Intérieur, les FAR, la Gendarme royale, la Protection civile et les autorités locales, en vue de subvenir aux besoins des populations affectées.