Séisme au Maroc : L’Egypte décrète trois jours de deuil national

Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a décrété, mardi matin, un deuil national de trois jours, à la suite du séisme survenu au Maroc et de la tempêche Daniel en Libye, suivie d’inondations. Un communiqué du porte-parole de la présidence égyptienne a déclaré que le chef d’Etat avait ordonné ses instructions aux forces armées pour se mettre à la dispositions d’«un soutien immédiat et une aide humanitaire, par voie aérienne et maritime» aux «deux pays frères».

Al-Sissi a également ordonné aux forces armées de «fournir toutes les formes de soutien humanitaire, y compris des kits de secours, du matériel de sauvetage et des tentes d’hébergement pour les personnes touchées, en coopération et en coordination avec les institutions libyennes et marocaines». Au Maroc, le séisme ayant touché plusieurs régions et particulièrement les provinces de Marrakech-Safi a fait au moins 2 900 morts. En Libye, un premier bilan fait état d’au moins 2 000 morts.

Dans ces circonstances, le président a présenté «ses sincères condoléances en son nom et au nom du peuple égyptien pour les victimes de la catastrophe humanitaire au Maroc et en Libye».