Les revenus du match amical Maroc - Burkina Faso seront consacrés au séisme

La totalité des revenus du match amical prévu ce mardi soir à Lens, en France, entre la sélection marocaine de football et son homologue burkinabè sera versée au Fonds spécial pour la gestion des effets du séisme ayant touché le Maroc. La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé cette mesure, «en solidarité avec les victimes» de ce tremblement de terre survenu vendredi dernier et ayant fait plus de 2 800 morts.

Selon la même source, les Marocains résidant à l’étranger détiennent la majorité des billets achetés.