Séisme au Maroc : La HACA contribue au Fonds spécial de gestion des effets

La Haute autorité pour la communication audiovisuelle (HACA) a annoncé que le Président et les membres du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, ainsi que le Directeur général de l’institution, ont décidé de verser leur salaire du mois de septembre 2023 au Fonds spécial de gestion des effets du séisme, survenu vendredi dernier au Maroc et ayant fait plus de 2 800 morts.

Selon un communiqué parvenu à Yabiladi, le personnel et les employés de la HACA contribuera également au compte ouvert auprès du Trésor et de Bank Al-Maghrib, selon les capacités. Par ailleurs, l’équipe de l’institution organiser une campagne de don du sang pour venir en aide aux blessés.