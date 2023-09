Tempête Daniel : Le Maroc solidaire avec la Libye

Le Maroc a exprimé sa solidarité rotale avec la Libye, en proie à la tempête et aux inondations dans certaines de ses régions. Dans un communiqué, la diplomatie marocaine a déploré, lundi soir, les pertes en vies humaines et en biens, causée par le drame. Un premier bilan estime le nombre de victimes à 2 000 morts.

Dans ce contexte, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a exprimé également ses vives condoléances et sa sincère compassion à l’Etat de la Libye, à son peuple frère et aux familles des victimes de cette dure épreuve, ainsi que ses voeux de prompt rétablissement aux blessés, ajoute la même source.