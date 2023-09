Séisme au Maroc : La SNRT alloue 40 MDH au Fonds spécial de gestion des effets

La Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) a annoncé sa contribution à hauteur de 40 millions de dirhams (MDH) au Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre au Maroc, conformément aux orientations royale pour la mobilisation générale et dans le cadre de la campagne spontanée de solidarité populaire, à la suite du séisme survenu vendredi dernier dans le pays et ayant fait plus de 2 800 morts.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, ce lundi, la SNRT fait savoir que ce montant équivaut au salaire d’un mois de l’ensemble du personnel de l’institution. «Cette contribution incarne également la volonté commune de toutes les composantes de la SNRT et ses ressources humaines de contribuer, tout comme le peuple marocain et ses institutions, aux efforts consentis afin de pallier les impacts de ce séisme», a indiqué la même source.

Par la même occasion, la SNRT, pôle public de la télévision marocaine, a réitéré «son engagement à multiplier ses efforts pour accomplir ses missions, en mobilisant l’ensemble de ses ressources mobiles, ses équipes de journalistes et de de techniciens, pour une meilleure couverture et un accompagnement médiatique offrant une visibilité, des analyses et explications sur cette catastrophe, aussi douloureuse qu’elle soit, en toute précision, équité, objectivité et sincérité».