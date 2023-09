Séisme au Maroc : TV5MONDE diffuse la Soirée spéciale solidarité

Ce lundi 11 septembre 2023 à partir de 20h00 (heure du Maroc), la chaîne TV5MONDE diffuse la soirée spéciale Solidarité Maroc de sa chaîne partenaire France 2. Ce programme, prévu à la suite du séisme survenu vendredi dernier dans le royaume et ayant fait plus 2 800 morts, peut être suivi sur les chaînes de TV5MONDE France, Belgique, Suisse, Monaco, Europe, Afrique et Maghreb/Orient, indique un communiqué parvenu à Yabiladi.



Cette soirée spéciale est présentée par les journalistes Caroline Roux et Julian Bugier, avec des invités, des reportages et des analyses, fruit de la mobilisation des équipes de l’information, entre rédaction, magazines, franceinfo canal 27 et franceinfo.fr, ajoute la même source.



Ce programme de 95 minutes est diffusé en association avec la Fondation de France, pour une levée de fonds en faveur des sinistrés. Il peut être suivi en direct également sur les réseaux sociaux du groupe de télévision.

TV5MONDE France, Belgique, Suisse, Monaco : à 20h05 (GMT+1)

TV5MONDE Europe : à 21h00 heure de Paris

TV5MONDE Afrique : à 21h00 heure de Dakar

TV5MONDE Maghreb/Orient : à 22h00 heure de Beyrouth