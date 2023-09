Séisme au Maroc : Le SNPM critique les couvertures d’Al Jazzera et de médias français

Le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) dit suivre «avec préoccupation la couverture de la chaîne qatarie Al Jazeera Mubasher et de médias français», au sujet du séisme survenu vendredi dernier au Maroc et ayant fait plus de 2 800 morts. Le SNPM affirme, dans un communiqué publié ce lundi 11 septembre, que la «propagation de mensonges» et «d’informations erronées» sur ce drame est «irresponsable».

L’instance a mis en garde contre «des pratiques qui sèment la discorde et la peur au sein de la société, et déprécient les grands efforts déployés pour faire face aux répercussions de la catastrophe». Le Syndicat appelle ainsi à «un professionnalisme dans la sélection des invités».

De son côté, le Conseil national de la presse (CNP) a invité les médias à «respecter l’éthique de la profession (…) sans tomber dans le sensationnalisme». Le CNP a condamné «le recours de certains médias étrangers, encore nostalgiques du passé colonial, à dénaturer l’effort national en matière d’opérations de sauvetage et de secours».