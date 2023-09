Séisme au Maroc : Une «étroite collaboration» avec les équipes des quatre pays mobilisés

Depuis dimanche, les premières unités étrangères cynophiles, de secours et de recherche ont commencé à affluer vers le Maroc, dans le cadre de l’aide entre Etats après le séisme survenu vendredi soir et ayant fait plus de 2 600 morts, particulièrement dans les provinces de la région de Marrakech-Safi. Pour l’heure, le pays a donné suite aux propositions d’assistance formulées par l’Espagne, le Qatar, le Royaume-Uni et les Emirats arabes unis, sans se fermer à la possibilité de recours à un soutien supplémentaire, en fonction des besoins identifiés.

Sur le terrain, cette mission est assurée «en étroite collaboration avec les équipes de coordination marocaines» pour «sauver autant de personnes que possible», a assuré dans une déclaration de presse Russ Gauden, chef de l’équipe de secours britannique arrivée dimanche soir à l’aéroport international Marrakech-Ménara. Le Royaume-Uni a mobilisé une soixantaine de spécialistes, venus à bord de deux avions A400M de la Royal Air Force britannique. «Nous sommes en contact avec nos collègues marocains qui déploient des efforts inlassables», a souligné le responsable.

Des actions coordonnées sur le terrain et par voie diplomatique

Au Maroc, l’ambassadeur du Royaume-Uni Simon Martin a salué les actions en cours, tout en indiquant que «c’est un honneur» pour son pays de «soutenir ces efforts». Dans une note d’information diffusée hier, le bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du développement a fait savoir que Londres avait mis à la disposition du matériel, quatre chiens entraînés, ainsi qu’une équipe médicale pour évaluer la capacité de soins et l’étendue des dégâts. A ce sujet, le chef de la diplomatie britannique, James Cleverly, a indiqué rester en contact avec son homologue marocain Nasser Bourita.

Deeply saddened by the devastation in the High Atlas region. My deepest condolences to our Moroccan friends.



The UK ?? is honoured to support Morocco’s ?? rescue efforts with arrival in Marrakech last night of @UK_ISAR_TEAM in two British Aircraft. pic.twitter.com/nJ2prvvd0V